Инвестор предрек крах банков в США, Европе и Японии

США, Европу и Японию ждет рост числа рухнувших банков на фоне предстоящей рецессии, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.

«Больше банков рухнут, не только в США, но во многих странах. В Японии, Европе, много где», — сказал он.По слова Роджерса, когда экономика находится в плохом состоянии, «найдутся люди, которые будут допускать ошибки» и это приведет к краху банков.

В то же время инвестор уточнил, что в США публично заявляют о намерении предотвратить новые банкротства финансово-кредитных учреждений, и поэтому вкладчики не знают о наличии трудностей в банковской системе.

«Это только ухудшает ситуацию. Это побуждает людей совершать больше ошибок», — добавил эксперт.

Накануне инвестиционное подразделение транснациональной банковской корпорации JPMorgan Chase & Co. — JPMorgan Asset Management — спрогнозировало неизбежную рецессию в США.

Также 17 мая владелец Twitter, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что 2023 год окажется трудным для мировой экономики, на глобальном рынке может произойти банкротство множества компаний.