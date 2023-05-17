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РИА Новости: страны ЕС запросили компенсацию поставок боеприпасов Украине на €650 млн

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David Mdzinarishvili/Reuters

Страны Евросоюза запросили компенсацию поставленных Украине боеприпасов и ракет на €650 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

Как рассказал источник, на немедленные поставки боеприпасов из имеющихся запасов ЕС заложил €1 млрд.

По его словам, запросы на компенсацию в настоящее время проходят процедуру утверждения.

Источник агентства также добавил, что если запросы от стран ЕС будут выше согласованного €1 млрд, то необходимо будет «подумать о путях финансирования».

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украине все еще не хватает оружия для начала контрнаступления.

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