РИА Новости: страны ЕС запросили компенсацию поставок боеприпасов Украине на €650 млн

Страны Евросоюза запросили компенсацию поставленных Украине боеприпасов и ракет на €650 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

Как рассказал источник, на немедленные поставки боеприпасов из имеющихся запасов ЕС заложил €1 млрд.

По его словам, запросы на компенсацию в настоящее время проходят процедуру утверждения.

Источник агентства также добавил, что если запросы от стран ЕС будут выше согласованного €1 млрд, то необходимо будет «подумать о путях финансирования».

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украине все еще не хватает оружия для начала контрнаступления.