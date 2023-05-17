Новак: Иран заинтересован в поставках 4-5 млн тонн нефтепродуктов из РФ на север страны

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о заинтересованности Ирана в поставках на север страны 4-5 млн тонн российских нефтепродуктов. Об этом пишет ТАСС.

«Мы вчера обсуждали этот вопрос подробно. Иранская сторона в первую очередь выразила интерес к поставкам нефтепродуктов на север Ирана в объеме 4-5 млн тонн. В принципе, такие поставки возможны, сейчас Министерство энергетики будет с нашими компаниями эти вопросы отрабатывать», — отметил Новак.

По словам вице-премьера, в ближайшее время будет прорабатываться вопрос организации поставок нефтепродуктов, в том числе с использованием порта Махачкалы и железнодорожной инфраструктуры.

«В ближайшее время наши компании эти вопросы будут прорабатывать. Это либо поставки на север для использования на севере Ирана частично, либо, возможно, поставки на север со спотом на юге», — рассказал Новак.

Ранее Новак сообщил, что Россия выделит €1,3 млрд кредита на реализацию проекта по строительству железнодорожного участка дороги Решт-Астара, которая должна соединить действующие железные дороги России, Азербайджана и Ирана.