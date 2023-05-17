Гознак объявил о продаже мерных золотых слитков россиянам

Гознак объявил о продаже золотых слитков массой 10 и 20 грамм россиянам. Это следует из сообщения ведомства. В ближайшее время Гознак также начнет продажу слитков массой 50 грамм.

В начале апреля вступил в силу закон, отменяющий налог на добавленную стоимость для физлиц при покупке золотых слитков у аффинажных организаций и Гознака. Теперь инвесторы могут купить, продать и оставить на хранение в Гознаке мерные золотые слитки наряду с инвестиционными монетами, говорится в сообщении. Сделать это можно в торговом салоне Московского монетного или в мобильном приложении «Гознак.инвестиции».

Срок хранения слитков в Московском монетном дворе не ограничен. При желании их можно забрать, обратившись в салон монетного двора. Гознак гарантирует обратный выкуп всех слитков, переданных на хранение.

Как ранее сообщалось, по итогам прошлого года спрос на инвестиционное золото на внутреннем рынке России увеличился с 5 до 75 тонн по сравнению с данными за 2020-2021 годов. Этому в том числе способствовали налоговые послабления.

Закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц был принят в России в марте 2022 года. В дальнейшем последовали еще несколько послаблений, включая разрешение банкам продавать золотые слитки физлицам за наличную иностранную валюту и освобождение на 2022 и 2023 годы от НДФЛ доходов граждан от реализации золота в слитках.