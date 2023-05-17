Из-за изменения Таможенного кодекса ЕАЭС в России может подорожать рыба

Поправки в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут привести к повышению стоимости рыбы на территории России. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на содержание письма Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минфин, а также в Российский союз промышленников и предпринимателей.

По мнению судовладельцев, готовая продукция подорожает, если российские рыбаки добудут рыбу в зонах действия международных договоров, но ее не признают продукцией ЕАЭС.

Как написало издание, в нынешней редакции Таможенного кодекса вопрос о происхождении рыбы не регулируется. Выловленные российскими компаниями ресурсы в зонах действия международных договоров и в исключительных экономических зонах других государств, импортируемым товаром не считаются.

В первой половине апреля глава союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин предсказал дальнейшее повышение стоимости щучьей икры из-за снижения вылова рыб по всему миру.

Во второй половине марта газета Daily Express написала, что рыбопромышленники из России резко нарастили поставки рыбы в Европу, несмотря на ситуацию на Украине.