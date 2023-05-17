ТАСС: приготовлений для завершения инспекций судов в рамках зерновой сделки нет

Приготовления для завершения инспекций судов в Совместном координационном центре в настоящий момент нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецкой столице.

«...подобных приготовлений нет, никаких новых действий не предпринималось. Контакты по продлению зерновой сделки продолжаются», — сказал он.

17 мая стало известно, что украинскую часть договоренностей о зерновой сделке, срок действия которых прекращается 18 мая, должны будут продлить на 60 дней. Вопрос о ее российской части еще обсуждается.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявлял, что в ближайшие дни планируется провести онлайн-переговоры по зерновой сделке, действие которой истекает 18 мая. Дипломат утверждал, что переговоры при посредничестве Турции и ООН продолжаются, шансы на продление сделки есть.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что контакты по зерновой сделке продолжаются, но остается много вопросов, которые касаются российской части сделки.