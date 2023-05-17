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«Ъ»: российские власти поддержат производителей электронной техники за счет таможенных сборов

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horizont-group.com

Правительство России внесло изменения в постановление 2020 года «О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров». Согласно нововведениям, ставка за ввоз в страну электроники, мультимедийного и телеком-оборудования увеличивается до 30 тыс. рублей, что позволит властям нарастить субсидии для российских производителей, сообщает газета «Ъ» со ссылкой на соответствующий документ, размещенный на портале правовой информации.

Вышеперечисленные изменения власти внесли 6 мая текущего года. Предполагается что за счет увеличения таможенных сборов удастся привлекать в федеральный бюджет дополнительные 10 млрд рублей на ежегодной основе. Эти поступления планируется использовать для помощи в развитии производства на российском внутреннем рынке, уточняется в статье.

«Минимальный таможенный сбор за товарную партию составляет 30 тыс. руб. и фактически приравнивается к максимальному. Благодаря этому власти рассчитывают дополнительно пополнять бюджет на 10 млрд руб. в год. Средства пойдут на субсидии для отечественных разработчиков и производителей», — заключается в материале.

15 ноября интернет-издание РБК со ссылкой на доклад аналитиков бывшей российской дочерней консалтинговой компании McKinsey «Яков и партнеры» сообщило, что на развитие микроэлектроники на внутреннем рынке РФ в ближайшие 17 лет потребуется 700 — 800 млрд рублей. Из них 400 — 500 млрд руб. понадобятся для расширения производства оборудования для создания кремниевых пластин (основа для чипов) и оборудования для фотолитографии (нанесение рисунка схемы на пластины).

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