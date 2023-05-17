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«Аэрофлот» попросил внести около ста изменений в пассажирские салоны Ту-214

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Максим Блинов/РИА «Новости»

«Аэрофлот» обратился к компании «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию; ОАК) с просьбой внести 99 изменений в салоны пассажирских самолетов Ту-214. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рабочую переписку перевозчика и производителя.

Внести такие изменения «Аэрофлот» попросил после того, как в начале 2023 года специалисты авиакомпании побывали на казанском авиазаводе. Представитель ОАК отметил, что в ходе самого визита у представителей авиакомпании не было претензий.

Согласно письму, «Аэрофлот» просит изменить пассажирские кресла, сервисные панели пассажиров, двери, кухни и освещения, а также внести правки в систему развлечения.

В частности, авиакомпания попросила увеличить объем багажных полок, на креслах бизнес-класса под спинкой установить опускающуюся подножку для пассажира в следующем ряду, к столикам приделать подставки для телефона или планшета, привести аварийно-спасательное оборудование Ту-214 в соответствие с западным оборудованием и т.д.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» получит 63 отечественных самолета в 2023-2025 годах.

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