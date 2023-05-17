Инвестор Роджерс: доллар США утрачивает статус лидирующей валюты в мире

Инвестор Джим Роджерс заявил, что американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку США стали самым большим должником в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, люди постепенно отказываются от использования доллара из-за того, что Соединенные Штаты являются крупнейшей страной-должником в истории.

«Многие начинают задумываться над тем, хотят ли они использовать эту валюту, поскольку у нее могут возникнуть проблемы в будущем», — подчеркнул инвестор.

Он отметил, что международная валюта должна обладать нейтральным статусом.

Ранее спикер Палаты представителей конгресса Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) заявил, что достижение договоренностей о повышении потолка госдолга в США с целью предотвращения дефолта возможно к концу текущей недели, однако в настоящее время у сторон сохраняются серьезные разногласия.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден не поедет в Австралию на саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) из-за ситуации с госдолгом США.