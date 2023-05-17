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Politico: ЕС вряд ли включит санкции против трубопроводного газа из России в 11-й пакет

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Павел Львов/РИА «Новости»

Газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов написала, что включение запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках 11-го пакета санкций Евросоюза против России маловероятно. По данным издания, против этого выступают страны, которые до сих пор закупают трубопроводный газ в Российской Федерации.

Один из дипломатов из страны, которая прекратила закупки российского трубопроводного газа, уточнил: «Из того, что я слышал, очень маловероятно, что это пройдет».

Другой источник сообщил, что 11-й пакет практически готов, и попытка включить в него подобную меру «вряд ли удастся».

До начала СВО Россия поставляла почти 40% газа для ЕС. Сейчас объемы поставок энергоносителя упали до 8%.

Ранее министр энергетики Испании Тереса Рибера заявила, что в ближайшее время страны Евросоюза (ЕС) запретят импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. По мнению главы Минэнерго Испании, запрет может быть введен раньше, чем можно предположить. Как рассказала Рибера, в марте она отправила письмо крупным импортерам СПГ в Испании с просьбой не подписывать новые контракты о покупке топлива из РФ. По ее словам, все компании, с которыми она связалась, обещали не заключать новые сделки.

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