ООН прогнозирует рост российской экономики с 2024 года

Российская экономика в текущем году будет сокращаться несущественно, а в следующем году начнется ее рост. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на опубликованный доклад ООН «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы».

Как утверждается в докладе, экономика Российской Федерации в 2023 году сократится «маргинально», а в 2024 году в среднесрочной перспективе вернется к низкому росту.

Авторы доклада, сославшись на сложность экономического прогнозирования в условиях продолжающегося конфликта на Украине, не привели никаких конкретных цифр и показателей.

Ранее Центробанк РФ опубликовал доклад о денежно-кредитной политике ЦБ, в котором был описан сценарий восстановления экономики Российской Федерации. Согласно документу, во втором квартале 2023 года регулятор ждет роста экономики России на 4,2%. По данным ЦБ, более высокий уровень потребительской и инвестиционной активности в январе – марте 2023 года и низкий уровень безработицы позволяют улучшить прогноз темпов прироста ВВП в 2023 году до 0,5-2,0%.