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Главы 3-х восточноевропейских стран из-за экономии средств летели одним самолетом

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Для того, чтобы сэкономить финансовые средства и сократить выбросы парниковых газов главы Чехии и Словении Петр Павел и Наташа Пирц-Мусар отправились на саммит Европейского Союза в Рейкьявик самолетом словацкого президента Зузаны Чапутовой. Об этом сообщает Чешское радио.

В материале утверждается, что президент Чехии Павел и президент Словакии Чапутова ради экономии средств и сокращения парниковых газов заранее договорились совершать совместно некоторые свои зарубежные поездки. Поэтому они и летели на одном самолете. К ним также присоединилась президент Словении Пирц-Мусар.

Информацию Чешского радио после прибытия в Исландию подтвердил журналистам президент Павел.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в 2023 году промышленно развитые страны могут выделить $100 млрд на защиту климата. При этом власти Германии намерены увеличить свой вклад в финансирование улучшений погодных условий в мире как минимум до €6 млрд. Об этом Бербок сказала в ходе выступления на открытии международной конференции «Петерсбергский диалог по климату» в Берлине.

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