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СМИ: два крупных чешских банка начали закрывать счета граждан России и Белоруссии

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Чешские банки UniCredit Bank и Creditas начали закрывать счета граждан России и Белоруссии, сообщает портал e15.cz со.

По данным портала, счета закрывают практически без предупреждения, в том числе и тем клиентам, у которых есть действующие визы. Сами финансовые организации ссылаются на проблемы с документами владельцев счетов.

Ранее сообщалось, что грузинский Liberty Bank начал закрывать счета россиянам. Об этом сообщается в телеграм-канале «Банкста». По факту это второй случай закрытия грузинским банком счетов граждан России. Первым блокировать счета россиян стал Bank of Georgia.

Как уточняется в сообщении, банк закрыл счета нескольким гражданам России. При этом в кредитной организации отказались назвать причину закрытия счета, то есть счета были закрыты без объяснений.

В сообщении также говорится, что минимум один из счетов был открыт для хранения небольших сумм денег и не участвовал в транзакциях с криптовалютой.

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