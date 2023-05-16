На участке газопровода «Ямбург — Елец — 1» произошло возгорание

На выведенном в ремонт участке газопровода «Ямбург — Елец — 1», принадлежащего «Газпрому», произошло воспламенение газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Газпром трансгаз Югорск».

Уточняется, что воспламенение газа произошло сегодня в 12:30 по московскому времени в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Причины происшествия установит специально созданная комиссия.

В конце марта сообщалось, что взрыв и пожар произошли на газопроводе «Ямбург — Елец — 1» в поселке Пелым Свердловской области. По информации источника Telegram-канала Shot, причиной произошедшего стала разгерметизация.

Ранее агентство DPA также передавало, что закачка газа в подземное газохранилище (ПХГ) в Редене была приостановлена из-за воспламенения на факельной установке для утилизации горючих паров. Уточнялось, что в результате ЧП никто не пострадал, вредных выбросов в атмосферу также не было зафиксировано.