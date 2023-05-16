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Аксаков заявил о вынужденном сокращении инвестиций государством из-за дефицита бюджета

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«Газета.Ru»

Государству придется вынужденно сокращать инвестиции в России из-за дефицита бюджета, так как необходимо развивать возможности частных инвесторов. Об этом на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

«Доходы государства довольно существенно сокращаются в этом году, и соответственно дефицит бюджета растет. В таких условиях государство будет, очевидно просто, сокращать инвестиции, по крайней мере, такой подход возможен», — отметил Аксаков.

По его словам, сейчас появляются возможности для тех, кто занимается частными инвестициями. Поэтому основная задача властей сейчас – создать комфортные условия для частных инвесторов, которые должны будут привлекать средства из Азии, а также Европы и Америки при помощи обходных путей.

Он добавил, что при создании благоприятных условий основные надежды возлагаются на цифровые права и цифровые финансовые активы. Поэтому соответствующий закон сейчас корректируется, чтобы расширить возможности его использования.

В начале мая на стратегической сессии по развитию промышленности премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти России работают над привлечением частных инвестиций в производство, которые за восемь лет должны составить минимум 10 трлн рублей.

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