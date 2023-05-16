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Сбер предложил другим банкам в аренду свои банкоматы

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Сбер

Новая услуга Сбера открывает другим банком возможность обезопасить свои сети банкоматов от рисков, связанных с использованием иностранного программного обеспечения. Новым этапом развития российского ИТ-гиганта стал выход на рынок услуг по сдаче в аренду банкоматов, рассказала Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка, на конференции «Современные решения для развития сети устройств самообслуживания».

Причем управляющее программное обеспечение этих банкоматов будет исключительно отечественным. В них используется InterSphere —собственная разработка Сбера, на которой уже работает более 90% его банкоматной сети, насчитывающей около 49 тыс. устройств самообслуживания. InterSphere полностью управляет банкоматами и процессом их работы с наличными денежными средствами, а также может обеспечивать работу систем электронных очередей, электронных кассиров и депозитных машин.

Импортозамещение программного обеспечения для банкоматов в нынешних условиях становится единственной гарантией защиты от ограничений и запретов, которые могут ввести иностранные разработчики.

Сбер предлагает арендовать банкоматы последних моделей с функций ресайклинга, которая позволяет замкнуть цикл приема и выдачи наличных средств и, таким образом оптимизировать расходы на инкассацию. Как сообщили в банке, система мониторинга и управления позволяет в автоматизированном режиме выявлять отклонения в работе сети банкоматов, определять простаивающие устройства, организовывать работы по модернизации и профилактике. В качестве дополнительных консультаций Сбер предлагает определить оптимальные локации для банкоматов, повысить эффективность управления данными и процессами, качество эксплуатации сети, улучшить претензионную работу.

Хотя в России доля наличных платежей сравнительно невелика и составляет около 20% от общего объема, в абсолютных цифрах оборот наличности в стране с 2018 года вырос почти в два раза сообщил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, открывая конференцию. Поэтому, несмотря на развитие онлайн-банкинга, банкоматы сегодня сохраняют свою актуальность. По данным Сбера, его банкоматами пользуется около 90 млн человек. По словам Кузнецова, технология устройств самообслуживания настолько далеко продвинулась вперед, что банкомат превратился фактически в офис самообслуживания, где можно вносить и снимать наличные деньги, распоряжаться своими счетами, оплачивать услуги. Сейчас Сбер тестирует экспериментальную модель банкомата для управления со смартфона без использования карты.

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