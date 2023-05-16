Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что Казахстан, Россия и КНР предварительно определили маршрут будущего газопровода. Об этом он сообщил журналистам, передает «Интерфакс».

«Предварительно определен маршрут, обговариваются условия строительства данного газопровода», — сказал он.

Ранее Саткалиев заявил, что казахстанские власти обсуждают возможность транзита российского газа в Узбекистан.

Министерство энергетики Казахстана подготовило документ, согласно которому оптовая цена товарного газа на внутреннем рынке страны поднимется на 15%.

Сейчас средняя цена на товарный газ для населения находится на уровне 22,06 тенге ($0,04) за кубометр. Предельные цены устанавливаются с 1 июля 2023 года по 30 июня 2028 года.

До этого Саткалиев говорил, что власти Казахстана рассчитывают, что стоимость российского газа, который запланировали поставлять для газификации северных и восточных регионов республики, окажется справедливой.