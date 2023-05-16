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Набиуллина: ЦБ пока не видит перспективы «тотального обмена» заблокированными активами

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

В перспективе возможен обмен акций, заблокированных в России, на ее ценные бумаги, которые заморожены на Западе. Но для этого нужна заинтересованность второй стороны, перспективы «тотального обмена» пока нет. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок», передает «Интерфакс».

Набиуллина назвала проблему с блокировкой российских активов на Западе «болезненной».

По словам главы ЦБ, есть несколько вариантов решения данной проблемы. Однако «это требует согласия той стороны и проявления как минимум интереса со стороны иностранных участников на российском рынке, у которых бумаги были заблокированы, для того, чтобы это состоялось».

12 мая зампред ЦБ Алексей Гузнов на Петербургском юридическом форуме сообщил, что Центробанк готовит несколько исков в рамках работы по возврату международных резервов.

До этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен судиться за возврат заблокированных резервов. Минфин весной 2022 года оценивал объем заблокированных международных резервов в $300 млн.

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