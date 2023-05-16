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Набиуллина: ЦБ решил рассмотреть разные варианты решения проблемы заблокированных активов

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Банк России рассматривает различные варианты решения вопроса по разблокировке заблокированных активов. Об этом на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Часть активов остаются заблокированными, и здесь есть разные решения — индивидуальная защита инвесторов, сейчас многие идут по этому пути, и, конечно, по нему нужно идти. Если говорить о некой централизованной системе возможного обмена заблокированными активами, то, конечно, это вопрос политический», — отметила Набиуллина.

По ее словам, все эти вопросы касаются согласия обеих сторон. Однако в ближайшее время таких возможностей пока не предвидится.

Она добавила, что сейчас в ЦБ обсуждают различные предложения со стороны рынка, чтобы быстрее решить этот вопрос.

Ранее во вторник Набиуллина заявила, что российские инвесторы смогли восстановить свои заблокированные активы на сумму около 3 трлн рублей. По словам Набиуллиной, для восстановления активов было сделано немало шагов.

До этого замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что объем заблокированных российских активов за границей примерно совпадает с объемом зарубежных активов, замороженных в России. И у небольших банков в частных случаях получается ими обмениваться.

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