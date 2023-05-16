Sky News: главный экономист Банка Англии Пилл пожалел о призыве смириться с обеднением

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл пожалел, что призвал жителей Британии смириться с тем фактом, что их экономическое положение стало значительно хуже. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Если бы у меня была возможность использовать тогда другие слова, я бы использовал какие-либо другие слова, чтобы описать вызовы, с которыми мы столкнулись», — отметил Пилл.

В конце апреля Пилл заявил, что британцы хоть и не хотят, но должны признать, что они стали хуже жить и «нести часть бремени». По его словам, жителям Британии придется признать факт того, что жизнь в стране стала хуже. Кроме того, надо перестать поддерживать свою покупательскую способность за счет роста цен и не требовать повышения зарплат.

До этого издание Daily Mail писало, что в 2022 году в Британии закрылись более 1 тыс. пабов из-за кризиса в энергосфере. При этом отмечается, что это вдвое больше, чем в 2021 году, когда была пандемия коронавируса.

Ранее министр финансов Британии Джереми Хант заявил, что банковская система страны «крайне стабильна». Так он прокомментировал последствия банкротства SVB банка в США, известного как банк Кремниевой долины.