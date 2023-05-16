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Глава ЦБ Набиуллина поддержала идею выхода госкомпаний на российский фондовый рынок

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина поддержала идею выхода госкомпаний на фондовый рынок России. По ее мнению, это позволит «привлечь триллионы рублей» от частных инвесторов.

«Я думаю, что это непросто сделать, не все госкомпании хотят выйти на рынок, но считаю это очень важным. Я очень поддерживаю эту идею, потому что проблема нашего финансового рынка — это небольшое число эмитентов», — отметила Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» (цитата по «Прайму»).

Набиуллина сказала, что не все компании, включая отраслевых лидеров, выходят на рынок. А те, кто выходит, делают это с небольшим пакетом акций, то есть «free float очень небольшой», подчеркнула она. По словам главы ЦБ, увеличение free float российской экономики на несколько процентных пунктов позволит привлечь в компании от частных инвесторов «триллионы рублей».

«Это ресурс для развития и для экономики. Конечно, мне кажется, это надо делать», — сказала Набиуллина.

Также Набиуллина оценила сумму освобожденных активов российских инвесторов в 3 трлн рублей.

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