Российский генконсул в Японии заявил, что Токио нарастит закупки газа из «Арктик СПГ — 2»

Российский генеральный консул в японском Саппоро (центр северной префектуры Хоккайдо) Сергей Марин заявил, что Токио нарастит закупки газа из ресурсов проекта «Арктик СПГ — 2», сообщает РИА Новости.

«Проект работает, но пока не приступил к производству СПГ, первая линия должна быть запущена к концу текущего года, а вторая и третья — в 2024 и 2026 годах. Если все пойдет по плану, то Япония добавит еще около двух миллионов тонн СПГ в год к той доле, которую она сейчас получает от России, то есть примерно в девять процентов от общего объема импорта», — рассказал Марин.

Он добавил, что кроме энергетики, Япония и Россия продолжают сотрудничать в областях взаимного интереса — рыбном промысле, добыче водорослей, фармацевтике и медицине.

Ранее Япония в 2022 финансовом году снизила импорт из России нефти на 80,5%.

Вместе с тем, по информации ведомства, Япония за этот период снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ на 6,2%, а российского угля — на 55,2%.