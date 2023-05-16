Delivery club в июне станет «Маркет Деливери» и будет возить товары для дома, помимо еды

Компания «Яндекс» в июне проведет ребрендинг Delivery club. Сервис будет называться «Маркет Деливери» и заниматься, помимо доставки еды из ресторанов, доставкой разных товаров – например, электроники. Об этом РИА Новости сообщил представитель Delivery Club.

«Яндекс» увеличит инвестиции в развитие Delivery Club, который стал частью компании в 2022 году, и проведет ребрендинг сервиса. Он получит новое название — «Маркет деливери». «Маркет деливери» будет развивать экспресс-доставку разных категорий товаров из ритейла», — отметил представитель.

Он перечислил эти категории товаров — электроника, товары для дома и многое другое.

«При этом в сервисе сохранится привычная ресторанная лента», — сказал собеседник.

Накануне в компании «Яндекс» рассказали «Газете.Ru», что на «Яндекс Маркете» появились в продаже шерстяные ковры ручной работы шведского бренда IKEA. Их создали в Иране, Армении и Туркменистане, в ассортименте сейчас 13 ковров. Выбрать ковер с нужными параметрами можно в карточке соответствующего товара.