Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей впервые с 4 мая

close
100%
Shutterstock

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 4 мая на открытии торгов на Мосбирже. По состоянию на 7:11 евро торгуется на уровне 86,7 рублей, прибавляя 0,3%. Это следует из данных Мосбиржи.

Курс доллара растет на 0,57%, до 79,6 рублей. Курс юаня увеличился на 0,39%, до 11,4 рублей.

Курс рубля начал ослабляться 15 мая после укрепления на прошлой неделе. Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских связал эту тенденцию с ухудшением прогноза Центробанка России по экспорту с февральских $507 млрд до $435 млрд в апреле. До конца недели Болотских ожидает диапазон в долларе 76,5-80 рублей, в евро — 84-87,5 рублей, в юане — 11-11,6 рублей.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин объяснил «Газете.Ru» ослабление курса рубля падением экспортной выручки, которая началась во второй половине апреля. Он пояснил, что подобные факторы могут влиять на курс рубля с временным лагом, так как некому заранее закладывать в курс нацвалюты ухудшение ситуации с платежным балансом. Бабин уточнил, что до февраля 2022 года в этом можно было ориентироваться на спекулянтов и инвесторов, но они в большинстве ушли с валютного рынка после начала спецоперации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях