Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей впервые с 4 мая

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 4 мая на открытии торгов на Мосбирже. По состоянию на 7:11 евро торгуется на уровне 86,7 рублей, прибавляя 0,3%. Это следует из данных Мосбиржи.

Курс доллара растет на 0,57%, до 79,6 рублей. Курс юаня увеличился на 0,39%, до 11,4 рублей.

Курс рубля начал ослабляться 15 мая после укрепления на прошлой неделе. Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских связал эту тенденцию с ухудшением прогноза Центробанка России по экспорту с февральских $507 млрд до $435 млрд в апреле. До конца недели Болотских ожидает диапазон в долларе 76,5-80 рублей, в евро — 84-87,5 рублей, в юане — 11-11,6 рублей.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин объяснил «Газете.Ru» ослабление курса рубля падением экспортной выручки, которая началась во второй половине апреля. Он пояснил, что подобные факторы могут влиять на курс рубля с временным лагом, так как некому заранее закладывать в курс нацвалюты ухудшение ситуации с платежным балансом. Бабин уточнил, что до февраля 2022 года в этом можно было ориентироваться на спекулянтов и инвесторов, но они в большинстве ушли с валютного рынка после начала спецоперации.