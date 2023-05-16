Инвестор оценил риск дефолта в США

США не станут объявлять дефолт, но растущий государственный долг не позволит государству избежать серьезных экономических проблем, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.

«Если они поднимут потолок госдолга, это лишь ухудшит ситуацию», — сообщил Роджерс.

По его словам, в Вашингтоне могут сделать вид, что собираются объявить дефолт, однако они не станут этого делать. Он отметил, что сильнее всего последствия этих тенденций отразятся на представителях американской молодежи, когда те станут старше.

«Я помню, как пришлось страдать всем в Великобритании [в 1970-ые годы], когда страна все глубже погружалась в долги <...> И с Америкой происходит то же самое. Ни одна страна в истории не погружалась на такую глубину долга, при этом, не испытывая серьезных проблем», — подчеркнул инвестор.

Роджерс также пояснил, что сто лет назад Британия была первой экономикой мира, но постепенно утратила свое ведущее положение, столкнувшись с комплексом экономических проблем.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила в письме лидерам Конгресса, что дефолт в стране, предварительно, может быть объявлен 1 июня.