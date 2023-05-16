AFP: 16 стран Европы будут обсуждать уменьшение зависимости в атомной энергетике от РФ

16 европейских государств проведут во вторник во французской столице встречу, на которой будут рассматриваться возможности по уменьшению в атомной энергетике зависимости от России. Об этом сообщает агентство France Presse (AFP), ссылаясь на источник в окружении министра энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше.

По имеющейся у AFP информации, встреча будет проходить в рамках созданного в марте этого года по инициативе Франции альянса европейских государств по атомной энергии. Во встрече примут участие министры энергетики 14 стран Европейского Союза. Представитель Италии приглашен на встречу в ранге наблюдателя, а представитель Великобритании — как «специальный гость». Главы министерств рассмотрят возможные пути «усиления независимости Европы от России, особенно в вопросе ядерного топлива». При этом источник AFP особо подчеркнул, что добиться такой независимости сразу невозможно, так как в некоторых европейских странах находятся атомные электростанции, построенные по российским проектам, что только усиливает зависимость от ядерного топлива от России.

AFP отмечает, что Париж для того, чтобы прекратить свою зависимость в атомной сфере от Москвы , готов усиленно использовать свои производственные мощности, особенно в производстве ядерного топлива.

Ранее в американском журнале Newsweek утверждалось, что США продолжают зависеть от России в поставках ядерного топлива.