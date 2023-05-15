Аудитория «ВКонтакте» выросла до 81,5 млн пользователей, а выручка от рекламы подскочила на 67%

Компания VK подвела итоги первого квартала 2023 года, где аудитория достигла 81,5 млн пользователей, а рекламная выручка взлетела на 67%. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Рекламная выручка увеличилась на 67%, до 16,3 млрд рублей, а общая выручка компании поднялась в годовом выражении на 39,5%, до 27,3 млрд рублей. Средняя месячная аудитория «ВКонтакте» в России выросла на 11%, до рекордных 81,5 млн пользователей, средняя дневная — до 52,3 млн человек, отметили в публикации.

По данным компании, подавляющая часть сервисов показали рост выручки по итогам первого квартала 2023 года. Так, сегмент «Образовательные технологии» показал рост выручки на 21%, до 3,4 млрд рублей, а сегмент «Технологии для бизнеса» остался самым быстрорастущим, чья выручка поднялась на 55%, до 1,1 млрд рублей.

В пресс-релизе добавили, что охват «ВКонтакте» в марте составил 86% российской интернет-аудитории, где 54% заходили в сервис ежедневно. Число активных авторских страниц выросло на 10%, до 2,06 млн, а заработок авторов, которые пользуются VK Donut подскочил на 178%, до 168 млн рублей.

В середине февраля соцсеть «ВКонтакте» представила новый кабинет выплат, через который создатели контента смогут напрямую получать деньги, заработанные с помощью инструментов монетизации видео. Отмечается, что таким образом создатели контента получат возможность удобно перечислять заработанные деньги на карты российских банков или расчетный счет.