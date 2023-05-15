Замгенсека ООН Гриффитс: экспорт аммиака из России пока не налажен

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил во время заседания Совета Безопасности всемирной организации, что экспорт аммиачных удобрений из России пока не был организован, притом, что реализацию этого процесса предусматривает зерновая сделка. Об этом сообщает ТАСС.

«Черноморская инициатива предусматривает экспорт аммиака, но этого пока не произошло», — сказал Гриффитс.

Ранее министр обороны Турции страны Хулуси Акар заявил, что Анкара прилагает усилия к продлению зерновой сделки.

До этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время ответа на вопрос о спорах по поводу возможного продления черноморской зерновой сделки заявил, что не станет спекулировать на данную тему.

Зерновая сделка по вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины истекает 18 мая.