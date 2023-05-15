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Американский медиахолдинг Vice объявил себя банкротом

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Американо-канадская Vice Media Group подала заявление о банкротстве в суд Южного округа Нью-Йорка. Об этом сообщается на сайте Prnewswire, который распространяет пресс-релизы организаций.

В рамках реструктуризации компания заключила соглашение о продаже активов консорциуму своих кредиторов, который состоит из фондов Fortress Investment Group, Soros Fund Management и Monroe Capital. За эти активы кредиторы согласились дать $225 млн и взять на себя «остальные обязательства» после завершения сделки, отметили в публикации.

В сообщении добавили, что после реструктуризации в течение 45 дней новыми владельцами компании могут стать вышеуказанные фонды.

В начале мая газета New York Times со ссылкой на собственные источники писала, что владеющая изданием Vice одноименная компания может объявить о банкротстве. О процедуре может быть объявлено в ближайшие недели, если издание не найдет заинтересованного покупателя. Один из инсайдеров заявил, что в покупке Vice заинтересованы более пяти компаний, однако другой источник утверждает, что шанс на покупку мал.

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