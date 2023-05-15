Китайская Tianjin Airlines возобновила рейсы из Москвы в Чунцин с 15 мая

Китайская авиакомпания Tianjin Airlines с 15 мая возобновила полеты из московского аэропорта «Шереметьево» в китайский Чунцин. Это следует из сообщения аэропорта.

Рейсы выполняются по маршруту Чунцин-Москва-Чунцин по понедельникам и пятницам на Airbus A330-300, говорится в сообщении. Время вылета – 12:25 мск, время прилета – 5:30 мск, указано там.

27 февраля в пресс-службе «Шереметьево» заявили, что ведущие китайские авиаперевозчики возобновили полеты в московский аэропорт, сейчас в него летает шесть компаний. В аэропорту подчеркнули, что авиакомпании China Eastern Airlines, Sichuan Airlines и Beijing Capital Airlines вновь приступили к выполнению рейсов в «Шереметьево».

Отмечается, что в период с 21 по 26 февраля 2023 года китайские компании возобновили выполнение рейсов по уникальным в Московском авиаузле маршрутам из городов КНР в международный аэропорт «Шереметьево».

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили 15 мая сообщил, что три российские авиакомпании запросили выполнение рейсов во все международные аэропорты Грузии — в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.