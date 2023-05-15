Минфин: стоимость российской нефти Urals упала до $55,97 за баррель

К середине мая текущего года биржевая стоимость барреля нефти российской марки Urals снизилась до $55,97. В апреле этот показатель находился на самом высоком с начала января уровне $58,63, сообщается на сайте Министерства финансов (Минфина).

«Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2023 года составила $55,97 за баррель, или $408,6 за тонну. Цена нефти North Sea Dated за этот период — $79,87», — говорится в материале.

Подобная динамика обусловлена несколькими факторами. Среди ключевых — привязка биржевых цен на Urals к эталонным сортам Brent и WTI. Стоимость баррелей последних стала резко повышаться в первой половине апреля, а затем перешла к постепенному снижению. При этом размер дисконта Urals по итогам первых двух недель этого месяца продолжил снижаться и в настоящее время составляет около 30%, заключили в ведомстве.

14 мая газета Asia Times со ссылкой на данные доклада финского Центра исследования энергетики и чистого воздуха (CREA) сообщила, что Китай, Индия, Сингапур, Турция и ОАЭ помогают России обойти санкции, переправляя российскую нефть в Европу. Вышеперечисленные страны смешивают российскую нефть с другими сортами и экспортируют ее по всему миру.