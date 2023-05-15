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ЦБ Италии заявил, что госдолг страны достиг рекордного максимума в €2,79 трлн в марте

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Размер государственного долга Италии в марте 2023 года вырос на €17,8 млрд, достигнув исторического рекорда в €2,79 трлн. Об этом сообщается на сайте центробанка страны.

По данным итальянского центробанка, предыдущий отрицательный рекорд был зафиксирован в феврале, когда задолженность выросла до €2,78 трлн.

14 мая газета I'll Messaggero писала, что рост цен на макароны в Италии может привести к тому, что по всей стране поднимутся забастовки. Речь идет о том, что Ассоциация потребителей потребовала провести проверку по этому факту и пригрозила «макаронной забастовкой» из-за необоснованного роста стоимости макаронных изделий.

До этого газета la Repubblica со ссылкой на данные ассоциации по защите прав потребителей Codacons писала, что коммунальные услуги в Италии за 10 лет подорожали на 68,7% при росте доходов населения на 11,5%.

Ранее в ассоциации итальянских промышленников Confindustria заявили, что экономика страны, скорее всего, избежит рецессии в первом квартале 2023 года. Эксперты посчитали, что в 2023 году экономика Италии будет расти небольшими темпами, где-то в районе 0,6%. При этом данный показатель роста будет лучше предыдущих прогнозов, когда ожидалась стагнация или умеренная рецессия.

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