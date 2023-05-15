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На «Яндекс Маркете» появились ковры ручной работы от IKEA

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РИА «Новости»

На «Яндекс Маркете» появились в продаже шерстяные ковры ручной работы шведского бренда IKEA. Их создали в Иране, Армении и Туркменистане, у всех них свои особенности плетения и узоры. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании «Яндекс».

«В ассортименте сервиса — 13 типов ковров ручной работы от IKEA. Каждый вид доступен в нескольких вариантах, которые различаются узорами, расцветкой и размерами. Выбрать ковер с подходящими параметрами можно в карточке соответствующего товара», — отметили в пресс-службе.

Ранее «Яндекс Маркет» расширил ассортимент мебели ИКЕА, предложив к продаже еще около 500 товаров шведского ретейла в категории «Мебель».

IKEA приостановила работу магазинов в России в марте 2022 года, в июне компания объявила о сворачивании сети. В ноябре 2022 года «Яндекс Маркет» договорился о выкупе всех товарных запасов российского подразделения ИКЕА. Соглашение коснулось всех категорий товаров, которые есть у шведской сети, — от мебели до мягких игрушек. Сервис запустил продажи этих товаров 1 декабря 2022 года.

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