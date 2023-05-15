«Ведомости»: российские аграрии начали экономить на удобрениях из-за проблем с деньгами

Сельхозпроизводители России не выполнили план по приобретению сложных удобрений, состоящих из нескольких действующих веществ, из-за финансовых трудностей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные, озвученные на совещании у руководителя департамента растениеводства Минсельхоза Романа Некрасова 12 мая.

Уточняется, что отставание по плану составило около 20%, поскольку аграрии стали покупать удобрения по более дешевым ценам. Представитель Иркутской области отметил, что экономить фермерам пришлось из-за финансового положения.

Как отмечают «Ведомости», план с разбивкой по регионам, поставщикам и видам удобрений составили в июне 2022 года. Всего фермеры должны были купить более 14 млн тонн до конца весны. По оценке Некрасова, в этом смысле график удалось выдержать, но с перекосом.

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10 млрд руб. российским регионам на покрытие части затрат производителей зерновых культур. Деньги будут выделены из федерального бюджета и направлены 65 регионам страны. Затем местные власти перечислят средства местным сельхозпроизводителям, которые смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.