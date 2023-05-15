Глава МИД Италии заявил о новой миграционной волне в случае остановки зерновой сделки

Вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что предвидит новую мощную миграционную волну из Африки из-за кризиса в Судане и в случае прекращения зерновой сделки. Об этом он сказал в интервью в газете Il Messaggero.

По словам Таяни, в Италии не хотели видеть сценарий прекращения зерновой сделки, поскольку он коснется жизни миллионов людей, живущих в бедности. Дипломат отметил, что это спровоцировало бы кризис в странах Центральной Африки и к югу от Сахары, что вкупе с войной в Судане грозит обострением миграционной проблемы.

Глава МИД Италии также отметил, что Рим надеется на эффективное посредничество Турции, которая «остается важным партнером по НАТО и в поддержании стабильности в Средиземноморском регионе» вне зависимости от исхода президентских выборов в этой стране.

Ранее министр обороны Турции страны Хулуси Акар заявлял, что Анкара прилагает усилия к продлению зерновой сделки.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами назвал условия для продления зерновой сделки. Он заявил, что для этого нужна реализация второй ее части, которая касается России.