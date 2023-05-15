В России любой желающий сможет купить госсобственность через маркетплейс

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев рассказал в интервью «Известиям», что как физические, так и юридические лица в России смогут купить небольшие объекты госсобственности через маркетплейс. Замминистра уточнил, что соответствующая инициатива будет реализована до конца года.

«До конца этого года Росимущество должно провести всю работу по аудиту и цифровизации полностью, создать маркетплейс, через который люди могут приобрести то, что им нужно», — уточнил Моисеев.

По словам замглавы Минфина, покупателями объектов смогут стать все желающие, как юридические, так и физические лица. Для начала нужно будет выбрать интересующий объект по поисковику. Чтобы приобрести выбранный объект, на маркетплейсе нужно будет нажать «хочу купить». Далее происходит аукцион, если на объект найдутся претенденты.

«Если нет, то претендент покупает объект по оценочной стоимости, и там же на маркетплейсе через свой личный кабинет заключает договор, оформляет право собственности», — сказал Моисеев.

По словам замминистра, в настоящее время идет цифровизация в ведомстве, выверка реестров, кадастрирование, определение целевых функций объектов. По мнению Моисеева, они не должны находиться без дела, и если объект кому-то нужен, «его нужно продавать».