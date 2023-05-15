Аэропорт Владивостока увеличил пассажиропоток на 34%

Пассажиропоток аэропорта Владивостока январь-апрель 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на одну треть, сообщает сайт аэропорта.

Так, за четыре месяца пассажиропоток увеличился на 34% и достиг 647 тыс. человек.

На внутренних авиалиниях за этот период было обслужено почти 584 тыс. пассажиров, что на 27% больше, чем в прошлом году. Особенно увеличилось число пассажиров на рейсах в Москву, Хабаровск, Екатеринбург и Южно-Сахалинск

На международных авиалиниях с начала 2023 года было обслужено 63 тыс. пассажиров. Положительная динамика пассажиропотока наряду с Таиландом было отмечена на китайском направлении. Наряду с популярными тайскими направлениями, положительная динамика пассажиропотока также отмечается на рейсах в Китай.

В апреле аэропортом воспользовались почти 170 тыс. пассажиров, что на 47% превышает показатель 2022 года.

Ранее сообщалось, что по данным Федеральной таможенной службы РФ поток грузов через международные пункты пропуска на Дальнем Востоке вырос почти на 11% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года,