Замглавы Минфина Моисеев: регулятором отрасли криптовалют может стать ФНС

Регулированием криптовалюты в ближайшем будущем может стать Федеральная налоговая служба. Об этом заявил заместитель главы министерства финансов Алексей Моисеев газете »Известия». Он рассказал о разработанной концепции.

Моисеев уточнил, что надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их «кошельках» и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам этим занимается ФНС.

«Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС», — указал Моисеев.

Физические, и юридические лица, подчеркнул чиновник, смогут добывать валюту, продавать на внешнем рынке или держать на носителях, но при этом не смогут купить ее обратно или использовать для оплаты.

Ранее сооснователь 0xprocessing Никита Вассев рассказал, что биткоин (BTC), Arbitrum (ARB) и Sui (SUI) на данный момент являются основными криптовалютами, у которых есть потенциал роста. При этом не стоит забывать, что сами криптовалюты являются волатильным активом, а вложения в них могут привести к убыткам, уточнил специалист.