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Кудрин с соавторами включил Россию в число стран, где рост расходов был выше темпов ВВП

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Применение бюджетных правил не гарантирует странам стабилизацию бюджетных расходов и неувеличение долговой нагрузки, говорится в статье «Оценка влияния бюджетных правил на цикличность государственных расходов». Об этом пишет РБК со ссылкой на выпуск научного журнала «Вопросы экономики».

Авторами материала стали экс-глава Минфина и Счетной палаты Алексей Кудрин и его соавторы.

Экономисты рассчитали, как изменились непроцентные расходы бюджета в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) в сравнении с реальной динамикой ВВП после введения бюджетного правила.

В выводах работы сказано, что Россия, как и США, Канада, Япония, Франция и Норвегия, попала в число стран, где после начала применения бюджетных правил рост расходов превысил темпы роста экономики.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что текущее укрепление рубля является возвращением к равновесным уровням. По его словам, ослабление рубля в апреле носило эмоциональный характер, так как тогда сочетались факторы геополитических новостей и продажи бизнесов иностранными компаниями в России.

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