Генсек ОПЕК аль-Гайс заявил о поставленной на карту устойчивости мировой энергосистемы

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что устойчивость глобальной энергетической системы поставлена на карту из-за недостаточного объема инвестиций во все виды энергии. Об этом сообщает газета Emarat Al Youm.

Представитель организации указал, что с ростом населения и экономики миру понадобится больше энергии. По его оценке, нефтяная отрасль, которая к 2045 году будет обеспечивать почти треть потребления энергии в мире, глобально нуждается в инвестициях. По подсчетам Хайсама аль-Гайсы, речь идет о $12,1 трлн или $500 млрд в год.

Энергетическому сектору, его производителям и потребителям, нужен долгосрочный и благоприятный инвестиционный климат, уточнил представитель ОПЕК. Ситуацию с хронически недостаточным объемом инвестиции в энергетику нужно исправить, предупредил генсек.

В марте Хайсам аль-Гайс говорил, что последствия снижения вложений в отрасль могут быть опасными с точки зрения энергетической безопасности и доступности энергоносителей.

Он призывал сделать климатическую повестку более «сбалансированной и справедливой». Хайсам аль-Гайс считает, что переход к чистым источникам энергии–упорядоченным нужно провести более инклюзивно.

Ранее сообщалось, что крупнейшие мировые энергетические компании должны поделиться с Киевом своими сверхприбылями, полученными в связи с конфликтом, считает глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. По его оценке, за 2022 год компании Shell, BP, Chevron, ExxonMobil и Total получили рекордную прибыль в $200 млрд. Министр заявил, что «было бы справедливо» направить часть этих денег на ремонт украинской энергетической инфраструктуры. По последним оценкам ООН, восстановление страны после окончания конфликта потребует свыше $400 млрд — и сумма постоянно растет.