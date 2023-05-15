Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Объем закупок у субъектов малого и среднего бизнеса в 2022 году превысил 7 трлн рублей

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Объем закупок крупнейших заказчиков у поставщиков из числа предприятий малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года составил рекордные 7 трлн рублей. Это на 2,6 трлн больше, чем годом ранее. Закупки совершили более 12 тыс. заказчиков, в том числе 9 тыс. региональных. Такие цифры в ходе совещания с представителями регионов страны по вопросу поддержки малого и среднего предпринимательства озвучил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

В 2022 году по решению правительства квота на закупки у компаний малого и среднего бизнеса увеличилась с 20% до 25%, также был расширен перечень крупнейших федеральных и региональных заказчиков, входящих в периметр мониторинга Корпорации МСП, подчеркнул Андрей Белоусов.

Он отметил, что вместе с методической помощью регионам и госкомпаниям это дало существенный прирост объема закупок у малых и средних предприятий.

«Сектор малого и среднего бизнеса был подвергнут довольно серьезным испытаниям, но он продолжил рост. Во многом это было достигнуто благодаря тому, что в 2020 – 2022 годах была реализована достаточно серьезная программа поддержки МСП по поручению президента России. Сегодня в значительной мере эта повестка реализована, поэтому необходимо формировать новую – на период 2025-2030-е годы», — заявил первый зампред правительства.

По его словам, Минэкономразвития сейчас занимается переформатированием нацпроекта поддержки МСП, также планируется ряд институциональных мер.

«Необходимо стимулировать госкомпании и госкорпорации совершать закупки у малого и среднего бизнеса, а также помогать им выходить на зарубежные рынки», — добавил Белоусов.

Как сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в прошлом году Корпорация МСП совместно с крупнейшими заказчиками запустили новый инструмент поддержки потенциальных поставщиков — программы «выращивания» и заключение офсетных договоров. Последняя мера поддержки предусматривает обязательства заказчика по формированию долгосрочного спроса на продукцию малого и среднего бизнеса и обязательства субъекта МСП по инвестированию в создание или модернизацию производства на территории России.

«При участии корпорации уже утверждены семь программ «выращивания» поставщиков, у 27 компаний они находятся в разработке», — рассказал Исаевич.

В Корпорации МСП отмечают, что наиболее частыми предметами закупки у субъектов малого и среднего бизнеса в сегменте до 50 млн рублей стали лекарственные средства. При сумме договора до 200 млн на первом месте нефтепродукты, до 400 млн рублей – продукция горнодобывающих производств, до 1 млрд рублей — транспортные средства и оборудование.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях