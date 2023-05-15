Объем закупок у субъектов малого и среднего бизнеса в 2022 году превысил 7 трлн рублей

Объем закупок крупнейших заказчиков у поставщиков из числа предприятий малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года составил рекордные 7 трлн рублей. Это на 2,6 трлн больше, чем годом ранее. Закупки совершили более 12 тыс. заказчиков, в том числе 9 тыс. региональных. Такие цифры в ходе совещания с представителями регионов страны по вопросу поддержки малого и среднего предпринимательства озвучил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

В 2022 году по решению правительства квота на закупки у компаний малого и среднего бизнеса увеличилась с 20% до 25%, также был расширен перечень крупнейших федеральных и региональных заказчиков, входящих в периметр мониторинга Корпорации МСП, подчеркнул Андрей Белоусов.

Он отметил, что вместе с методической помощью регионам и госкомпаниям это дало существенный прирост объема закупок у малых и средних предприятий.

«Сектор малого и среднего бизнеса был подвергнут довольно серьезным испытаниям, но он продолжил рост. Во многом это было достигнуто благодаря тому, что в 2020 – 2022 годах была реализована достаточно серьезная программа поддержки МСП по поручению президента России. Сегодня в значительной мере эта повестка реализована, поэтому необходимо формировать новую – на период 2025-2030-е годы», — заявил первый зампред правительства.

По его словам, Минэкономразвития сейчас занимается переформатированием нацпроекта поддержки МСП, также планируется ряд институциональных мер.

«Необходимо стимулировать госкомпании и госкорпорации совершать закупки у малого и среднего бизнеса, а также помогать им выходить на зарубежные рынки», — добавил Белоусов.

Как сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в прошлом году Корпорация МСП совместно с крупнейшими заказчиками запустили новый инструмент поддержки потенциальных поставщиков — программы «выращивания» и заключение офсетных договоров. Последняя мера поддержки предусматривает обязательства заказчика по формированию долгосрочного спроса на продукцию малого и среднего бизнеса и обязательства субъекта МСП по инвестированию в создание или модернизацию производства на территории России.

«При участии корпорации уже утверждены семь программ «выращивания» поставщиков, у 27 компаний они находятся в разработке», — рассказал Исаевич.

В Корпорации МСП отмечают, что наиболее частыми предметами закупки у субъектов малого и среднего бизнеса в сегменте до 50 млн рублей стали лекарственные средства. При сумме договора до 200 млн на первом месте нефтепродукты, до 400 млн рублей – продукция горнодобывающих производств, до 1 млрд рублей — транспортные средства и оборудование.