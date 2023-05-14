Глава британского Минфина Хант указал на сохранение высокого уровня инфляции в стране

Темпы роста инфляции в Британии до сих пор находятся на достаточно высоком уровне. Об этом в интервью CNBC заявил министр финансов страны Джереми Хант.

«Я думаю, мы все понимаем, что нам предстоит еще долгий путь. Инфляция все еще слишком высока, а рост не такой активный, как нам хотелось бы», — отметил Хант.

По его словам, что всего несколько месяцев назад никто не мог представить, что сейчас будут сохраняться такие темпы роста инфляции в стране. Поэтому решение Банка Англии повысить ключевую процентную ставку до 4,5% является вполне верным, так как это поможет смягчить некую нестабильность из-за роста цен.

Он добавил, что сейчас надо обратить все свое внимание на снижение инфляции в стране. Если ее уровень получится снизить, то лишь после этого можно говорить о каких-либо темпах экономического роста.

В начале мая The Guardian, ссылаясь на призыв лидера либерал-демократов Эда Дэйви, направленный Управлению по конкуренции и рынкам (CMA) писал, что супермаркеты в Британии призвали проверить на предмет спекуляции цен на фоне роста инфляции в стране.