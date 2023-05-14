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Глава Минюста Ирана предложил больше не использовать доллар в качестве международной валюты

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«Газета.Ru»

Необходимо отказаться от использования доллара в качестве международной валюты, и пора перейти в расчеты на национальные денежные знаки. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил министр юстиции Ирана Амин Хосейн Рахими, передает ТАСС.

«Надо исключить доллар как международную валюту. Мы должны заменить доллар своими национальными валютами, это абсолютно исполнимо», — отметил Рахими.

По его словам, также необходимо создать замену платежной системы SWIFT. В целом же стоит принимать новые меры, которые помогут избавиться от односторонних и неправомерных действий со стороны США.

В начале мая японская газета Sankei Shimbun писала, что Пекин оказывает финансовую поддержку Москве, закупая российскую нефть. При этом китайская сторона делает это, так как видит в России идеального союзника для низвержения доллара.

До этого китайское издание Daily Shincho писало, что международный престиж США упал, поэтому многие страны начали отказываться от доллара. Это, в свою очередь, бросило мрачную тень на американскую валюту.

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