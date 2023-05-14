Компании миллиардера Адани выпустят акции впервые после разоблачений инвесторов-активистов

Две компании в составе индийского конгломерата Adani Group индийского миллиардера Гаутама Адани ($48,5 млрд по версии Forbes) выпустят дополнительные акции впервые после обвинений со стороны инвестиционно-исследовательской компании Hindenburg Research в манипуляциях стоимостью ценных бумаг. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на биржевые данные.

Бумаги выпустит торгующая углем Adani Enterprises и передающая электроэнергию Adani Transmission. В сумме компании хотят привлечь до $2,5 млрд ($1,5 млрд и $1 млрд соответственно).

Во второй половине января агентство Bloomberg сообщило, что Hindenburg Research обвинила конгломерат Adani Group Адани в многочисленных финансовых нарушениях. На тот момент глава компании был самым богатым человеком в Индии с состоянием, по версии журнала Forbs, в $96,6 млрд.

В начале февраля газета The Guardian написала об уходе младшего брата бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — Джо Джонсона — с поста члена совета директоров инвестиционной компании Elara Capital, которая связана с компаниями Адани.

В первой половине февраля Адани нанял юристов одной из самых дорогих юридических фирм Нью-Йорка Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK) для защиты от обвинений в многолетнем мошенничестве с бухгалтерским учетом.