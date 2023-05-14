Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-министр финансов Греции Варуфакис заявил, что страна является банкротом

close
100%
Global Look Press

Бывший министр финансов Греции, лидер парламентской партии МЕРА25 Янис Варуфакис заявил, что страна является банкротом. Об этом сообщает телеканал Alpha TV.

По словам Варуфакиса, признание этого факта является политическим вопросом. Бывший министр финансов подчеркнул, что госдолг Греции, включая гарантии правительства, на 31 декабря 2022 года составил €400,275 млн, за год он увеличился на €12 млрд.

«Страна абсолютно банкрот. Если наши облигации продаются на рынке по хорошей цене, то это потому, что у вас есть Европейский центральный банк, который подмигивает биржевым маклерам и говорит: я знаю, что вы знаете, что греческое государство банкрот, но купите их, и я покрою их для вас», — отметил политик.

Ранее лидер Коммунистической партии Греции Димитрис Куцумбас заявлял, что вовлечение страны в агрессивные действия НАТО против других государств и народов делает ее возможной мишенью для удара возмездия.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях