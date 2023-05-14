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«Известия»: Минфин планирует разрешить внеплановые проверки ювелиров

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Министерство финансов России планирует разрешить внеплановые проверки ювелиров, сообщает газета »Известия» со ссылкой на документы ведомства.

«В 2022 году в связи с мораторием Федеральная пробирная палата была вынуждена отменить проведение 126 плановых проверок. Кроме того, по 83 проверкам дела об административных правонарушениях возбуждены не были. При этом с 2021 по 2022 год правоохранители направили в Федеральную пробирную палату с целью проведения экспертизы 94,2 тыс. штук ювелирных изделий», — указано в постановлении Минфина.

В ведомстве утверждают, что не собираются ужесточать контроль над ювелирной отраслью, однако хотят остановить рост числа нарушений законодательства.

Ранее ювелирный эксперт Елена Ракутина посоветовала покупать весной анималистичные украшения.

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