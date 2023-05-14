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Российские авиакомпании попросили освободить их от налога на сверхприбыль

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Depositphotos

Российские авиаперевозчики желают освободиться от уплаты windfall tax (сверхприбыль) в связи с тем, что авиа-сфера не является сверхприбыльной, а прошлогодняя выручка была обеспечена с помощью госсубсидий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главного бухгалтера по налоговому учету «Авиакомпания «ЮТэйр» Виктора Сахарова.

«Предложение от отрасли — все-таки освободить авиацию от этого налога дополнительного, потому что она не является сверхприбыльной отраслью», — заявил он на Петербургском международном юридическом форуме.

Сахаров пояснил, что фактически прибыль, полученная от субсидий в прошлом году будет израсходована на очередное обслуживание флота, покупку запчастей и прочие обновления. Он добавил, что такая позиция сформирована Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которая объединяет крупнейшие авиакомпании РФ, и где Сахаров возглавляет налоговый комитет.

По словам Сахарова, средняя рентабельность авиации в России нечасто превышает 2%, а в последние годы она и вовсе упала от 0 до 1%.

Ранее источник в АЭВТ сообщал, что российские авиакомпании попросили у Минтранса 100 млрд рублей на рейсы по стране после введенных санкций.

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