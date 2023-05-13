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В КПРФ поддержали идею Бастрыкина о национализации: «это выход из положения»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев заявил «Газете.Ru», что поддерживает идею главы Следственного комитета Александра Бастрыкина национализировать основные отрасли экономики России. Арефьев отметил, что в первую очередь следует передать в собственность государства предприятия энергетики, транспорта и нефтегазового комплекса для «оперативного решения экономических вопросов».

«Я могу только двумя руками проголосовать за его предложение, потому что в нашей программе КПРФ этот вопрос стоит на первом месте. Нам действительно сегодня, особенно в условиях военного времени, не справиться с олигархией, которая диктует условия правительству вместо того, чтобы выполнять государственный заказ. Кроме того, даже государственный заказ сегодня выполняется довольно сложно, потому что вот этот 44-й закон и его бюрократические проволочки по государственным закупкам не дают возможности быстро заключить договор и производить уже необходимую технику. Поэтому он прав: базовые отрасли должны быть у государства. Это, прежде всего, энергетика, нефтегазовый комплекс, транспорт — это три вещи, которые должны быть национализированы и управляться правительством для оперативного решения экономических вопросов. Я думаю, Бастрыкин прав, и с ним можно согласиться. Если правительство не согласится, то горько пожалеет об этом», — сказал он.

Арефьев добавил, что законопроект о национализации вносили несколько раз, однако его не принимали, поскольку «боялись иностранных инвесторов». По словам депутата, решение о национализации – это «выход из положения», который несет исключительно положительный характер.

«Закон о национализации не принят. Его вносили несколько раз, он существует, если они захотят, то никаких вопросов нет. Его можно внести от кого угодно: от нас, или от правительства, или от Думы, или одного депутата. Можно внести и национализировать. Раньше боялись очень иностранных инвесторов, доли которых есть в наших основных предприятиях. Сегодня наше правительство уже не боится обидеть иностранных инвесторов, которые обидели Россию намного больше, чем кто-либо другой. А со своими олигархами вообще церемониться не надо, потому что правительство попросило всего-навсего 300 миллиардов рублей для бюджета, а они отказались. Обворовали всю страну, а сегодня не хотят в трудную минуту помочь стране. Так это не олигархи, это иноагенты, у которых вообще все надо отобрать, потому что наживаться на государственных ресурсах и государству не помогать в трудную минуту — это просто кощунство. Я считаю, что национализация — это выход из положения. Я думаю, что это исключительно положительное решение, потому что ничего отрицательного нет, кроме положительного. Управления будет то же, а все остальные вопросы… Доходы будут идти государству. Ничего плохого я в этом не вижу», — подчеркнул он.

Ранее председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума выступил с предложением национализировать основные отрасли экономики России.

Кроме того, Бастрыкин предложил штрафовать коррупционеров в корпорациях по решению суда без их ареста, а также конфисковывать все имущество у осужденных по делам о коррупции.

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