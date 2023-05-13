Helsingin Sanomat: Россия начала аннулировать финские визы

Граждан Финляндии стали лишать виз и разворачивать домой при попытке въехать в Россию. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

Уточняется, что российские пограничники с 11 мая начали аннулировать визы финнам, которые едут за покупками и бензином. Известно о десятках подобных случаев, которые чаще всего происходили на пропускном пункте Ваалимаа — Торфяновка. Отмечается, что визы также аннулировались и на КПП Нуйямаа — Брусничное.

Согласно материалу Helsingin Sanomat, у обладателей двойного гражданства проблем с пограничниками не возникает.

Ранее в Минэкономразвития Республики Карелия заявили, что визовый центр VFS Global в Петрозаводске, который является официальным партнером МИД Финляндии в РФ, продолжит работу до 1 июля 2023 года после приостановки работы представительства финского генконсульства в столице республики.

4 апреля стало известно, что Министерство иностранных дел Финляндии закрыло отделение генерального консульства в российском Петрозаводске. В МИД Финляндии отметили, что на данный момент отделение не нужно в Петрозаводске из-за значительного сокращения выполняемых задач.