Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финаналитик Кауфман предрек возможный рост цен на газ в Европе из-за погоды

close
100%
Markus Schreiber/AP

Цены на газ в Европе к осени 2023 года могут снова вернуться к диапазону в $600-800 за тысячу кубометров из-за резкой жары или раннего похолодания. Об этом РИА Новости заявил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

«Стоимость газа в начале отопительного сезона в первую очередь будет зависеть от погодных условий. В случае жаркой погоды летом и раннего начала отопительного сезона мы считаем вероятным возврат цен в диапазон 600-800 долларов за тысячу кубометров», — отметил Кауфман.

По его словам, если никаких аномалий в погоде или форс-мажорных ситуаций не будет, то цены на газ будут в диапазоне $200-300 за тысячу кубометров. При этом на данный момент поставки СПГ достаточно высоки, а спрос со стороны Китая, вопреки предсказаниям аналитиков, так и не вырос. Благодаря этому Европа может спокойно подготовиться к грядущему отопительному сезону.

Он добавил, что нефтегазовые компании, которые зависят от рыночных цен, в этом году будут ощущать снижение прибыли.

6 мая вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Евросоюз (ЕС) запускает механизм совместной покупки газа, чтобы помочь странам заполнить свои хранилища к будущему отопительному сезону. Кроме того, благодаря этой мере ожидается, что цены на топливо будут снижаться.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях